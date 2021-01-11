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Twitter hisselerinde Trump düşüşü

Cuma günü ABD Başkanı Trump'ın hesabını askıya alan Twitter'ın hisseleri bugün seans öncesi işlemlerde yüzde 7 düştü

Twitter hisselerinde Trump düşüşü - haberler
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz hafta ABD, tarihinde görülmemiş olaylara sahne oldu. Joe Biden'a kaybettiği seçime hile karıştığını iddia eden ABD Başkanı Donald Trump başkent Wahington'da bir miting düzenledi. Ardından hızını alamayan Trump destekçileri Kongre biinasını bastı.

Bu olay ABD'de Demokratlar ve de Cumhuriyetçilerin tepkisini çekti. Bu tepki ardından baskını gerçekleştirenlerin organize olduğu iddia edilen sosyal medya platformlarına yöneldi. Bunun üzerine yanlış bilgi ve nefret yaydığı gerekçesiyle önce Facebook ve Instagram Trump'ın hesaplarını kilitledi.

Ardından ise cuma günü Twitter şiddeti körüklemesi ihtimali nedeniyle Başkan Trump'ın hesabını süresiz olarak askıya aldı. Twitter sadece Trump'ınkini değil birçok 'aşırı sağcı' hesaba da yasak getirdi.

89 MİLYONA YAKIN TAKİPÇİSİ VARDI

Sosyal medya platformlarının aldığı bu kararlarda en çok Twitter'ın yasağı ses getirdi. Bunun nedeni Twitter'ın uzun yıllardır Donald Trump'ın en etkili kullandığı iletişim aracı olmasıydı. Trump'ı Twitter'da hesap askıya alınmadan önce yaklaşık 89 milyon kişi takip ediyordu. Trump üye olduğundan bu yana yaklaşık 56 bin tweet atmıştı.

Bu güçlü etkisi nedeniyle Twitter son 3 gündür başta ABD olmak üzere tüm dünyada alevlenen bir 'ifade özgürlüğü' tartışmasının ortasında kaldı. Bu durum yatırımcıların Twitter hisselerine mesafeli yaklaşmasına yol açtı. ABD'de seans öncesi işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 7 düştü. Facebook hisselerindeki düşüş ise yüzde 2 oldu.

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