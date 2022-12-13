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Twitter sarı tik kimlere veriliyor ve özelliği nedir?

Twitter mavi tik aboneliğini bugün yeniden başlattı. Yeni gelen üç renkli rozetler kullanıcılar tarafından ilgi görmeye başladı. Yeni rozetler sarı, gri ve mavi renk olarak üç kategoriye ayrıldı. Kullanıcılar sarı tik’in kimlere verildiğini ve ne anlama geldiğini takip ediyor. İşte, Twitter sarı tik’e dair detaylar…

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  • Twitter sarı tik nedir ve kimlere sarı tik veriliyor? Sarı, gri ve mavi tik özelliği nedir? twitter blue check mark

    Üç renkli rozetlerin her biri farklı anlamlar ifade ediyor, şirketler altın (sarı) renkli rozet, hükümetler ve kamu hesapları gri renkli rozet ve ünlü ya da bireyler mavi renkli rozetleri tercih edebilirler.
  • Twitter sarı tik nedir ve kimlere sarı tik veriliyor? Sarı, gri ve mavi tik özelliği nedir? twitter blue check mark

    Rozetler hesaplara verilmeden önce manuel olarak Twitter çalışanları tarafından doğrulanacak.
  • Twitter sarı tik nedir ve kimlere sarı tik veriliyor? Sarı, gri ve mavi tik özelliği nedir? twitter blue check mark

    SARI TİK KİMLERE VERİLİR?

    Sarı tik, ilgili hesabın Twitter’da resmi bir işletme topluluğu olduğunu temsil eden bir rozettir. Şirketler resmi hesaplarını temsil etmek için Twitter’da sarı rozet kullanmaya başladılar.
  • Twitter sarı tik nedir ve kimlere sarı tik veriliyor? Sarı, gri ve mavi tik özelliği nedir? twitter blue check mark

    Twitter sarı tik sadece kurumsal işletme hesaplarına verilmektedir.
  • Twitter sarı tik nedir ve kimlere sarı tik veriliyor? Sarı, gri ve mavi tik özelliği nedir? twitter blue check mark

    TWİTTER ABONELİK ÜCRETİ TÜRKİYE'DE NE KADAR?

    Öte yandan Twitter Blue'nun Türkiye ücretleri de belli oldu. Apple'ın geliştiricelerden aldığı yüzde 30'luk payı İOS kullanıcılarına yansıtan Twitter, aylık ücreti 250 lira olarak belirledi.
  • Twitter sarı tik nedir ve kimlere sarı tik veriliyor? Sarı, gri ve mavi tik özelliği nedir? twitter blue check mark

    Eğer uygulamayı Android tabanlı bir cihazdan ya da internetten satın alırsanız ücret 110 lira olarak belirlendi.

     

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