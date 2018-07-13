Sosyal ağ Twitter, sahte hesap temizliği kapsamında milyonlarca hesabı tek kalemde sildi. 2018 yılının ilk çeyreği itibariyle 336 milyon aylık aktif kullanıcısı olan Twitter’daki sahte hesap temizliğinden ünlü isimler de nasibini aldı. ABD’nin eski başkanı Barack Obama'nın takipçi sayısı 2.1 milyon ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin 2.5 milyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın 300 bin azalırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter’daki takipçi sayısı da yaklaşık 230 bin düştü.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Twitter’ın belirli aralıklarla yaptığı sahte hesap temizliği operasyonun bu son hamlesi sonrasında “bot” hesapların sayısında ciddi bir azalış görüldü. Ancak “kullanıcı güvenini inşa etmek” amacıyla yapılan bu son temizliğin ardından da sahte hesaplar hala Twitter’ın başını ağrıtacak gibi.

CEO'SUNUN HESABININ BİLE % 27'Sİ SAHTE

Kullanıcıların Twitter’daki takipçilerinin gerçek hesaplara mı yoksa bot hesaplara mı ait olduğunu analiz eden Twitter Audit’in verileri göre son temizlikten sonra hala Twitter’da en çok takipçisi olan Katy Perry'nin takipçilerinin yüzde 18’ini sahte hesaplar oluşturuyor.

Trump’ın takipçilerinin yüzde 13’ü, Obama’nın takipçilerinin yüzde 11’i ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takipçilerinin yüzde 10’u yine sahte hesaplardan geliyor. Hesap temizliğinden payını alan bir diğer isim olan Twitter CEO’su Jack Dorsey’in de hala takipçilerinin yüzde 27’si sahte hesaplardan oluşuyor.

Son dönemde sahte haber ve kullanıcılara yönelik incelemelerini artıran Twitter ise temizlik operasyonunun gerekçesini “kullanıcı güvenini inşa etmek” olarak açıkladı. Sosyal ağın aldığı yeni önlemlerle birlikte kilitli ve çok sayıda tweet göndermek gibi alışılmadık hareketlerde bulunan Twitter hesapları tespit ediliyor ve hesabını doğrulamayan kullanıcılar takipçi listelerinden çıkarılıyor.

Twitter’ın hukuk bölümünün başkanı Vijaya Gadde, son temizlik operasyonunda hesapların büyük çoğunluğunun ortalama 4 takipçi kaybedeceğini, ancak daha popüler hesapların takipçi sayısında daha ciddi bir düşüş olacağını belirtmişti.