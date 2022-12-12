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Twitter, ücretli mavi tik özelliğini yeniden başlattı

Twitter'ın ücretli kullanıcı doğrulama özelliği mavi tik bugün yeniden kullanıma sunuluyor. Bu özellik geçen ay sahte hesapların akınına uğradıktan sonra durdurulmuştu.

Twitter, ücretli mavi tik özelliğini yeniden başlattı
BBC TÜRKÇE
TwitterGetty Images

Twitter'ın ücretli kullanıcı doğrulama özelliği mavi tik bugün yeniden kullanıma sunuluyor. Bu özellik geçen ay sahte hesapların akınına uğradıktan sonra durdurulmuştu.

Mavi tik ücreti ayda 8 dolar, ancak Twitter uygulamasını Apple cihazlarında kullananlar için ücret 11 dolara yükseltildi.

Twitter'ın sahibi Elon Musk daha önce ki paylaşımlarında, Apple'ın uygulama içi satın alımlarda talep ettiği komisyon ücretine tepki göstermişti.

Mavi tikin ek özellikleri arasında düzeltme butonu de yer alıyor.

Bu özellik uzun zamandır Twitter kullanıcıları tarafından talep ediliyordu. Ancak bir mesajın yaygın paylaşımı sonrasında değiştirilmesi halinde dezenformasyonun yayılma riskine dikkat çekenler de var.

Platform, mavi tik abonelerinin ayrıca daha az reklam göreceğini, paylaşımlarının daha görünür kılınacağını ve daha uzun, daha kaliteli videolar yayınlayıp görüntüleyebileceklerini söylüyor.

Mavi tik daha önce yüksek profilli hesaplar için doğrulama aracı olarak kullanılıyordu. Bu işaret Twitter tarafından ücretsiz olarak veriliyor ve kimin alacağına yalnızca şirket karar veriyordu.

Musk bunun adil olmadığını savunuyor.

Daha önce mavi tiki olanlar hala bu işarete sahip olsalar da bazı kullanıcılarda, onay işaretine basıldığında hesabın "eski bir doğrulanmış hesap" olduğu ve "geçerli olabilir ya da olmayabilir" şeklinde bir mesaj da görüntüleniyor.

Twitter, bu tikin yerini altın (işletmeler için) ya da gri (yetkililer için) renkli onay rozetlerinin alacağını duyurdu.

Yeni sisteme göre, isimlerini ya da fotoğraflarını değiştiren aboneler, hesapları Twitter tarafından incelenene kadar mavi onay işaretlerini kaybedecekler.

Sahte hesaplar

Kasım ayında ücretli mavi tike ilk geçiş, insanların büyük markaları ve ünlüleri taklit etmeye ve kendilerini gerçekçi göstermek için mavi tik rozeti için ödeme yapmaya başladıkları kaotik bir şekilde gerçekleşti.

Birçok kişi Elon Musk adıyla mavi tik satın almaya çalıştı.

ABD'li ilaç firması Eli Lilly olduğunu iddia eden bir kullanıcı da "insülin bedava" şeklinde bir tweet atarak şirketin hisse fiyatının düşmesine neden oldu. Daha sonra da şirket, insülin fiyatlarının düşebileceğini kabul etti.

Twitter'da değişiklikler

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, Ekim ayı sonunda şirketi devraldığından bu yana bir dizi kapsamlı değişikliğe gitti.

Firmanın günde 4 milyon dolar zararla çalıştığını ve kârlı hale gelmesi gerektiğini söyledi.

İşgücünün yaklaşık yarısını işten çıkardı, uzun saatler çalışan geri kalan personel için San Francisco'daki Twitter merkezinde uyku odaları açtı ve rapçi Ye (Kanye West) ve eski ABD başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere tartışmalı yasaklı hesapları yeniden aktif hale getirdi.

Musk ayrıca belirli bir süre aktif olmayan Twitter hesaplarının silineceğini de söylemişti.

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