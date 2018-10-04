Sosyal ağ Twitter, veri tasarrufu özelliğini iOS ve Android uygulamalarına gelen güncellemesiyle devreye aldı. Twitter'ın App Store ve Google Play üzrinden yayınlanan güncellemesiyle gelen yeni özellikle kullancılar, internet paketlerinin kotaalrından daha az tüketebilecek.

Veri tasarrufunu aktif hâle getirmek için öncelikli olarak Twitter uygulamasının “Ayarlar” menüsünde bulunan “Veri Kullanımı” bölümüne girmek gerekiyor. Bu bölümde kullanıcıların karşısına “Veri tasarrufu” seçeneği çıkıyor.

Twitter’ın bu yeni özelliği etkinleştirildiğinde sosyal ağ üzerindeki videolar otomatik olarak oynatılmıyor.

Aynı zamanda Twitter’daki resimler de daha düşük kaliteli olarak yükleniyor. Kullanıcılar Twitter’ın veri tasarrufu özelliğini istedikleri zaman devre dışı da bırakabiliyor.

Bu yılın Haziran ayı sonu itibariyle dünya genelinde 335 milyon aylık aktif kullanıcısı olan Twitter, aslında daha az veri tüketmek isteyenler ve daha düşük hızda bağlantıya sahip olanlar için Twitter Lite uygulamasını çıkarmıştı.

TWITTER LITE’A ALTERNATİF

Yüzde 70’e yakın oranda daha az veri tüketen Twitter Lite’da yüklemeler ise yüzde 30’u bulan oranda daha hızlıydı. 2017 yılında yayınlanan Twitter Lite, Ağustos 2018’de ise Türkiye’de de kullanıma sunulmuştu.

Sosyal ağın yayınladığı son güncellemeyle gelen veri tasarrufu özelliğinin, özellikle veri tüketimine odaklanan kullanıcılar açısından Twitter Lite’a tercih edilmesi bekleniyor.

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