Twitter’ın kaos içinde 10 günü

Elon Musk uçuk biri olmakla ünlü olduğu kadar aynı zamanda müthiş de bir işadamı ve lider. Ancak Twitter’ın patronu olarak geçirdiği ilk 10 günde, ikinciden çok, uçuk olan tarafını gördük.

Twitter uzun süredir Silikon Vadisi’nde büyük potansiyelini yerine getiremeyen bir şirket olarak değerlendiriliyor.

Musk da sosyal medya devinden, doğru ellerde harika bir karşılık alınabileceğini savunuyordu. Özgür ifade fazlalaşacak ve bunu kârlılık izleyecekti.

Ancak ilk 10 gün Musk’ın bir sosyal medya şirketini yönetmekteki tecrübesizliğini ortaya koydu.

Oysa şirketi resmen aldığı gün ilk attığı tweet, “Kuş artık özgür” olmuştu.

Elon Musk’ın ilk hamleleri yaz aylarında yaptığı açıklamalarla farklılık gösteriyordu.

“Mutlak özgür ifade yanlısı” olduğunu söylemesi ve Donald Trump’ın uygulamaya geri dönebileceğini belirtmesine karşın, sonrasında, farklı görüşlerden oluşacak bir konseyin tartışmalı konularda devreye gireceğini ve hesap askıya alma gibi kararları vereceğini söylemeye başladı.

Bu Facebook’un ‘gözetmen kurulu’ olarak tanımlanabilecek karar mekanizması ile oldukça benzerlik gösteriyor.

Musk aynı şekilde kısa vadede, moderasyona ilişkin uygulama içi politikanın değişmeyebileceğini de söylüyor.

Ama bunlara karşın Twitter’ın kimlik doğrulama sisteminde yapılacak büyük bir değişimi duyurdu.

Twitter bu değişiklikle, aylık sekiz dolar ödeyen herkese mavi tık verecek. Bu miktar ilk olarak 20 dolar şeklinde kamuoyuna yansımış ve tepki toplamıştı.

Fiyat düşürme kararı daha önce alınmış olabilir ancak bunun etraflıca düşünülmediği izlenimi doğması ve ünlü kullanıcıların etkisi ile düşürüldüğü algısı bir kere yayıldı.