YKS (TYT, AYT, YDT) soru ve cevapları yayımlandı 2025: İşte YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu 21 Haziran tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. İkinci ve üçüncü oturumlar ise 22 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları ile sona erdi. Gerçekleşen sınavın ardından adaylar, doğru ve yanlışları kontrol etmek adına, YKS soru cevap kitapçığının yayınlanacağı tarihi gündemine aldı. 2025 TYT, AYT, YDT soruları ve cevap kitapçığı ÖSYM tarafından yayımlanacak. Peki, "YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF dosyası...
YKS heyecanı, TYT, AYT ve YDT oturumları 21-22 Haziran tarihleri arasında sona erdi. Belirtilen tarih aralığında sınava katılım gösteren adaylar, YKS soru ve cevap anahtarı için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. YKS soruları ve cevaplarının açıklanmasının ardından adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol ederek puan hesaplaması yapabilecek. Peki, "YKS soru ve cevapları yayımlandı mı, TYT, AYT, YDT sınavı soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 YKS (TYT, AYT, YDT) soru ve cevap anahtarı kitapçığına ilişkin detaylar...
2025 YKS SONA ERDİ!
2025 YKS'nin ilk oturumu olan TYT 21 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu AYT ise 22 Haziran Pazar günü düzenlendi. 3. ve son oturum TYT ise 15.45'te başlayıp 17.45'te sona erdi.
2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
2025 TYT, AYT VE YDT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN YAYIMLANACAK?
Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet adresi "osym.gov.tr" üzerinden yayımlandı.
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2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?
ÖSYM sınav takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
OBP NASIL HESAPLANACAK?
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.
Son sınıftaki adayların 2025-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Bu sisteme KKTC okulları dâhil değildir.
KKTC okulları için 2025-YKS’ye başvuran adayların diploma notları Haziran ayı içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilecek olan tarihler arasında, adayların öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden elektronik ortamda internet aracılığıyla toplanacaktır. Okul müdürlükleri tarafından ÖSYM’ye elektronik ortamda bildirilen diploma notları listelenerek adayların kolaylıkla görebilecekleri bir yere asılacaktır.
YKS HAM PUAN (NET SAYISI) NASIL HESAPLANIR?
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (net sayısı) bulunur.
AYT SAYISAL PUANI NASIL HESAPLANIR?
ÖSYM tarafından yayımlanan YKS kılavuzuna göre;
YKS sayısal puan türü hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40, AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de derslerin ağırlıkları şu şekildedir: Matematik %30, Fizik %10, Kimya %10 ve Biyoloji %10'dur.
AYT SÖZEL PUANI NASIL HESAPLANIR?
YKS sözel puan türü hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40, AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de derslerin ağırlıkları şu şekildedir: Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7, Coğrafya-1 %5, Tarih-2 %8, Coğrafya-2 %8, Felsefe Grubu %9 ve Din Kültürü %5.
AYT EŞİT AĞIRLIK PUANI NASIL HESAPLANIR?
YKS eşit ağırlık puan türü hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40, AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de derslerin ağırlıkları ise şöyledir: Matematik %30, Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7 ve Coğrafya-1 %5.