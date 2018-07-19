Üniversite hayali kuran öğrenciler 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında YKS'ye (TYT - AYT) girdiler... Geçtiğimiz yıllarda uygulanan YGS ve LYS'nin yerine ise TYT ve AYT sınavları getirildi. YGS ve LYS'nin aksine TYT ve AYT birbirini takip eden iki günde gerçekleşti. Sınavın üzerinden ise yaklaşık 3 hafta geçti. Peki YKS -TYT - AYT ne zaman açıklanacak? İşte üniversite sınavı ile ilgili merak edilenler...

2018 ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, 30 Haziran - 01 Temmuz'da sınava katılan öğrencilerin tercihlerde kullanacakları sınav sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

Sonuçların saat kaçta açılanacağına dair resmi bir bilgi bulunmuyor, sonuçların öğle vakitlerinde adayların erişimine açılması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

YKS–Üniversite tercih kılavuza göre, adaylar tercihlerini 7-14 Ağustos'ta yapacak. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik yapılabilecek.

Tercih işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerinin kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünün alınması gerekiyor.

2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak yapacak.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.

Üniversite adaylarının bu yıl ilk defa girdikleri YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 30 Haziran Cumartesi ve 1 Temmuz Pazar günü olmak üzere iki oturumda gerçekleştirildi. YKS'nin ilk aşaması olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) YGS'nin; AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise LYS'nin yerini aldı. YGS ve LYS'nin aksine AYT ve TYT peş peşe iki günde yapıldı. YSK soru kitapçıkları ve cevap anahtarı ise 1 Haziran Pazar akşamı ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlandı.

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