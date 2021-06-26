YKS yani üniversite sınavının ilk aşaması olan TYT'ye (Temel Yetenek Testi) girecek üniversite adayları merak içerisinde sınav sonuçları öncesinde puan hesaplamaları yapmak için soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Peki, TYT soru kitapçığı ve TYT cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TYT SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak geçen yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında ikinci basamak sınavları olan AYT ve YDT'nin de sona ermesinin ardından TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarının önümüzdeki Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.