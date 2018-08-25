Tyumen - FK Tambov rakamlar

Rusya FNL maçında Tyumen ile FK Tambov, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:00. 9 puanlı Tyumen 11. sırada bulunuyor, FK Tambov 14 puana sahip ve 5. sırada. Tyumen son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. FK Tambov, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 514 kodlu maçı oynayanlar; Tyumen galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, FK Tambov galibiyet oranı 2.10.

Tyumen önceki hafta Luch Vladivostok mücadelesinde 4-2 yenildi.

FK Tambov ise Zenit St. Petersburg II maçında 3-1 kazandı.

Tyumen, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 4 gol yedi.

FK Tambov ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FK Tambov, 9 gol atarken 4 gol yedi.

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