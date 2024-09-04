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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Ağustosta üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla limonda görüldü - İş-Yaşam Haberleri

        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Ağustosta üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla limonda görüldü

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 370,4 ile limonda görüldüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 09:57 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:57
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        Tarladan rafa en yüksek fark limonda
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, ağustos üretici ile market fiyatları arasında oluşan farklara ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Tarladan alınan ürünlerin markette çok daha pahalıya satılmasının hem tüketiciyi hem de üreticiyi mağdur ettiğini belirten Bayraktar, "Ağustosta üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 370,4 ile limonda görüldü. Bu farkı yüzde 323,9 ile havuç, yüzde 262,1 ile kuru soğan ve yüzde 249,6 ile kabak takip etti. Limon 4,7 kat, havuç 4,2 kat, kuru soğan 3,6 kat, kabak 3,5 kat fazlaya satıldı." ifadelerini kullandı.

        Bayraktar, geçen ay fiyatı en fazla artan ürünün markette salatalık, üreticide ise kuru üzüm olduğuna dikkati çekerek, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette kuru incir, üreticide patates olduğunu aktardı.

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        Özellikle patates, kuru soğan ve limonda üretici fiyatlarının yüzde 20 ila yüzde 30 düştüğüne işaret eden Bayraktar, üretici fiyatlarındaki düşüşlerin üreticileri mağdur ettiğini vurguladı.

        Patates hasadına ilişkin bilgi veren Bayraktar, "Bu yıl geçen yıla göre rekoltenin yüksek olması ve yazlık patatesin depolanamaması nedeniyle üretici fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Pazarda ve markette ortalama 15 lira olan patateste üretici fiyatının 4,5 liraya kadar düşmesi üreticilerimizi mağdur etti." değerlendirmesini yaptı.

        Bayraktar, bu yıl kuru soğan ekim alanında yüzde 10'dan fazla artış beklediklerine işaret ederek, "Kısıtlı açılan kuru soğan ihracatının tamamen açılması, yeni pazarlar bulunması ve önceki yıllarda olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisinin devreye girerek patates ve kuru soğana müdahale etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Meyve suyu firmalarının üreticiden ucuz fiyata aldığı şeftaliyi işleyip konsantre hale getirerek depoladığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Bu konsantre uygun şartlarda 3 yıla kadar bozulmadan saklanabiliyor. Üreticiden ucuza alınan ürün sonraki yıllarda tüketiciye daha fazla fiyattan meyve suyu olarak satılıyor. Bakanlık devreye girerek sanayicinin alacağı ürünün maliyetini göz önünde bulundurarak taban fiyat belirlemelidir."

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