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        Haberler Spor Futbol Milli Takım U19 Milli Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Turu'nu lider tamamladı - Futbol Haberleri

        U19 Milli Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Turu'nu lider tamamladı

        2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur'daki üçüncü ve son maçında Almanya'ya 2-0 yenilmesine rağmen grubu lider tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 20:38 Güncelleme: 26.03.2024 - 20:38
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        U19 Milli Takımı Elit Turu lider tamamladı
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        19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur'daki üçüncü ve son maçında Almanya'ya 2-0 yenilmesine rağmen grubu lider tamamladı.

        Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in Vrbovec kasabasındaki Town Stadı'nda oynanan maçta Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Luca Marino ve 88. dakikada Dzenan Pejcinovic attı. Milli takımda Engin Efe Yıldırım, 64. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

        Gruptaki diğer müsabakada ise Romanya, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.

        Bu sonuçla Türkiye, 6. Grubu altı puan ve averajla zirvede tamamladı. Ay-yıldızlılarla aynı puanı bulunan Romanya ikinci sırada yer alırken, 3'er puana sahip takımlarından Hırvatistan üçüncü, Almanya ise dördüncü sırada yer aldı.

        Türkiye, 15-28 Temmuz'da Kuzey İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

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