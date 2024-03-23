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        Haberler Spor Futbol Milli Takım U19 Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası finallerinde - Futbol Haberleri

        U19 Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası finallerinde

        19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur 6. Grup ikinci maçında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti ve finallere katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 23:49 Güncelleme: 23.03.2024 - 23:49
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        U19 Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası'nda
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        Hırvatistan'ın Varazdin kentindeki Gradski Stadı'nda oynanan mücadelede millilerin gollerini 5. dakikada Engin Efe Poyraz Yıldırım ile 10. dakikada Emre Uzun attı. Hırvatistan’ın tek golünü ise 50. dakikada Zlatan Koscevic kaydetti.

        Bu galibiyetle 2'de 2 yapan ay-yıldızlılar, puanını 6'ya çıkardı.

        Gruptaki diğer müsabakada Romanya, Almanya’yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçların ardından son oynanacak maçların skorlarına bakılmaksızın Türkiye, 15-28 Temmuz'da Kuzey İrlanda’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

        Ay-yıldızlıların Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da tribünden takip etti.

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