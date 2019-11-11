ABD merkezli uluslararası ulaşım şirketi Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, katıldığı son televizyon programında büyük bir gafa imza attı.

Amerikan HBO kanalında yayımlanan "Axios on HBO" programına katılan Khosrowshahi'nin, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı yorumları tartışmaya neden oldu.

Khosrowshahi, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Bu ciddi bir hataydı. Biz de hatalar yaptık. Mesela şoförsüz araçlar konusunda hata yaptık, sonra bunu durdurduk. İnsanlar hata yapar ancak bu, onların asla affedilmeyeceği anlamına gelmez" ifadesini kullandı.

Yayından kısa süre sonra Axios haber sitesine bir açıklama gönderen Khosrowshahi, önceki sözlerinden pişmanlık duyduğunu vurgulayarak, "O anda inanmadığım bir şeyler söyledim. Cemal Kaşıkçı'ya gelince elbette onun öldürülmesi kınanmıştır ve affedilecek bir şey değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcıları arasında Suudi Arabistan'ın da bulunduğu Uber şirketi, Kaşıkçı cinayetinin ardından Riyad yönetimi ile olan ilişkileri sebebiyle eleştirilere hedef olmuştu.

Mayıs ayında halka arz edilen Uber'in en büyük 5. hissedarı olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, o günkü koşullarda toplam değeri 3 milyar 400 milyon dolar olan hisselerin yüzde 4,3'ünü satın almıştı.