Üç aylar’da ibadet etmek ve dua okumak büyük sevap olduğu söylenir. Vatandaşlar bu yüzden üç aylarda yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Üç aylar içerisinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarında yapılacak duayı sizler için araştırdık. Hz. Muhammed'in tavsiye ettiği dua...

ÜÇ AYLAR DUASI ARAPÇA

ÜÇ AYLAR DUASI OKUNUŞU

Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa’bân, ve bellignâ Ramazân.

ÜÇ AYLAR DUASI TÜRKÇE MEALİ

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.