2024 yılında Üç Aylar ne zaman başlıyor?
Yıl sonuna doğru yaklaşırken birçok Müslüman, 2024 yılında Üç Ayların ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2024 Dini Günler Takvimine göre üç ayların başlayacağı tarih belli oldu. İşte Üç Ayların başlangıç tarihi ve dini takvim...
İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Üç Aylar; Recep, Şaban, Ramazan için geri sayım başladı. Dini İşler Başkanlığı 2024 takvimini paylaştı. Özellikle bu aylarda, Müslümanlar daha fazla dua ve ibadete yöneldiği için birçok kişi bu özel zamanları bekliyor. Peki, 2024 yılında Üç Aylar ne zaman başlıyor?
2024 YILINDA ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 yılında Üç Aylar 12 Ocak tarihinde başlayacak. Recep ayı içerisinde ilk önemli gece Miraç Kandili 6 Şubat tarihinde idrak edilecek. Şaban ayı 11 Şubat tarihinde başlarken Ramazan ayı ise 11 Mart tarihinde başlayacak.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak 2024 Regaip Kandili
12 Ocak 2024 Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat 2024 Miraç Kandili
11 Şubat 2024 Şaban ayı başlangıcı
24 Şubat 2024 Berat Kandili
1 Mart 2024 Ramazan ayı başlangıcı
5 Nisan 2024 Kadir Gecesi
9 Nisan 2024 Arefe
10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün
11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün
12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün
15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arefesi
16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün
17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün
18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün
19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün
7 Temmuz 2024 Hicri Yılbaşı
16 Temmuz 2024 Aşure Günü
14 Eylül 2024 Mevlid Kandili