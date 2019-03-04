Üç aylar ne zaman? sorusu İslam aleminde soruluyor. Üç aylar Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Üç aylarda sıkça sorulan soruların başında, üç aylar orucu geliyor. Peki üç aylar orucu nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 dini günler takvimine göre üç ayların başlangıç tarihi ve tüm detaylar haberimizde.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Üç aylar 7 Mart'taki Regaib Kandili'nin ardından 8 Mart'ta Receb ayıyla birlikte başlayacak. Receb ayından sonra sırayla Şaban ve Ramazan aylarının ardından 4 Haziran'da Üç ayların son günü yaşanacak.

ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Savm, 52-53; Müslim, Sıyam, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

DİYANET İŞLERİ DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2019