Üç çocuğu da cüce olan çift Instagram'ı ikiye bölüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üç çocuğu da cüce olan çift Instagram'ı ikiye bölüyor

Zach ve Tori'nin, 13 yıllık mutlu bir beraberliği var. Zach, halk arasında cücelik olarak bilinen akondroplaziye sahip ve çiftin üç çocuğu da babalarından aldıkları bu gen ile cüce şeklinde doğdu. Çift, zaman zaman kullanıcılardan gelen sert yorumlara maruz kalabiliyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Üç çocuğu da cüce olan çift Instagram'ı ikiye bölüyor

    Zach ve Tori'nin hikâyesi 2010 yılında başlıyor. Zach'in ailesinin çiftlik evinde tanışan ikili, bir süre birbirleriyle konuşmaya çekinmiş ancak ikisi de iş arkadaşlarına karşı tarafı ne kadar şirin bulduğunu söylemişti.
  • Üç çocuğu da cüce olan çift Instagram'ı ikiye bölüyor

    Bir gün, Zach nihayet Tori'ye çıkma teklif etme cesaretini kendinde buldu ve o zamandan beri çift mutlu bir beraberlik sürüyor. Dört yıllık birlikteliğin ardından Zach, Tori'ye Nisan 2014'te evlenme teklif etti.
  • Üç çocuğu da cüce olan çift Instagram'ı ikiye bölüyor

    Temmuz 2015'te Zach'in ailesinin çiftliğinde 200 konuğun önünde evlendiler ve üç çocuk sahibi oldular. Görüldüğü üzere Zach, akondroplazi yani cücelik adı verilen nadir bir tıbbi duruma sahip. 
  • Üç çocuğu da cüce olan çift Instagram'ı ikiye bölüyor

    Çift, yaptıkları röportajda çocuklarının da babalarıyla aynı duruma sahip olduğunu doğruladı ve tüm çocuklarının cüce olduğunu belirtti. Tori, röportajında yaşadıkları durum hakkında şunları söyledi: Bizim için çok normal. 
  • Üç çocuğu da cüce olan çift Instagram'ı ikiye bölüyor

    Tori, kendisinin ve eşinin her zaman cüceliğin savunucusu olmayı planladığını söylüyor. 
  • Üç çocuğu da cüce olan çift Instagram'ı ikiye bölüyor

    Çift, sosyal medyada destek gördüğü kadar eleştirilere de maruz kalıyor. Birçok insan, onların çocuk sahibi olmaması gerektiğini düşünüyor. 
  • Üç çocuğu da cüce olan çift Instagram'ı ikiye bölüyor

    Ancak geniş bir Instagram takipçisine sahip olan aile, eleştirilerden ziyade olumlu mesajlara odaklanmayı tercih ediyor. 
  • Üç çocuğu da cüce olan çift Instagram'ı ikiye bölüyor
  • Üç çocuğu da cüce olan çift Instagram'ı ikiye bölüyor
  • Üç çocuğu da cüce olan çift Instagram'ı ikiye bölüyor

    Haberin detayları Bright Side'dan, fotoğraflar Tori Roloff'un Instagram hesabından alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.