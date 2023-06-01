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Hafta sonu tatili nasıl bulundu?

1900'lerde oldukça uzun olan çalışma saatleri, o zamanlar için normal olarak karşılanıyordu. Ancak Henry Ford, kelimenin tam anlamıyla devrim yaratarak hem çalışma saatlerini düşürdü hem de hafta sonunu tatil etti. İşte, detaylar...

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  • Hafta sonu tatili nasıl bulundu? Henry Ford hafta sonu tatil geleneğini başlatmış olabilir mi?

    Genelde günümüzde tüm dünyada hafta içi mesai saati sayılırken, hafta sonu tatil olarak geçiyor. History'nin iddiasına göre bu uygulamayı başlatan kişi, ünlü sanayici Henry Ford.  
  • Hafta sonu tatili nasıl bulundu? Henry Ford hafta sonu tatil geleneğini başlatmış olabilir mi?

    1900'lü yıllarda iş hayatı, günümüzden daha zordu. Uzun çalışma saatleri vardı, işçiler bazen bir gün bazen de hiç dinlenemeden çalışmaya devam ediyorlardı. Ancak 1 Mayıs 1926 yılında Henry Ford, gazetelere manşet olacak bir karar aldı; işçilerin çalışma saatini haftada 40 saate ve beş güne düşürdü!
  • Hafta sonu tatili nasıl bulundu? Henry Ford hafta sonu tatil geleneğini başlatmış olabilir mi?

    O ay, The New York Times'da yayınlanan bir makaleye göre Henry'nin oğlu ve şirketin başkanı Edsel Ford, tüm insanların eğlenmek ve ev yaşamına vakit ayırması için gerekli olduğunu söyledi.
  • Hafta sonu tatili nasıl bulundu? Henry Ford hafta sonu tatil geleneğini başlatmış olabilir mi?

    Ancak BBC'nin öne sürdüğüne göre bu her ne kadar liberal bir hareket olsa da arkasındaki sebep sadece bu değildi. Henry Ford, sadece insanların daha fazla tüketim yapabilmesi için alan sağlıyordu. Sürekli çalışan insanların alışveriş yapmak için vakti olmazdı.
  • Hafta sonu tatili nasıl bulundu? Henry Ford hafta sonu tatil geleneğini başlatmış olabilir mi?

    Ford'un hamlesinin sebebi tartışılabilir ancak kesinlikle etki ettiğini söyleyebiliriz. Bu şok edici hamleden sonra dünyanın dört bir yanındaki üreticiler kısa süre içerisinde Ford'un liderliğini izledi. Pazartesi'den Cuma'ya kadar olan çalışma haftası standart uygulama haline geldi.

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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