Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kırşehir, Ankara ve Isparta'ta yolcu otobüsleri devrildi. Feci kazaların ilki saat 02.30 sıralarında Kırşehir-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. İstanbul-Tunceli seferini yapan K.A'nın kullandığı ait yolcu otobüsü, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınında yoğun kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD),Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),112 Acil Servis ve jandarma görevlileri gönderildi.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ

AA'nın haberine göre, kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kaman ve Akpınar ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri daha sonra Kayseri'deki bir hastaneye sevk edildi.

'6'SININ DURUMU AĞIR'

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Akın ayrıca yaralılardan bazılarını hastanede ziyaret etti. Vali Akın, yaralılardan 6'sının sağlık durumunun ağır olduğunu söyledi. Olayın öğrenilmesinin hemen ardından tüm ilgili birimlerin kaza yerine sevk edildiğini belirten Akın, derhal müdahalede bulunulduğunu anlattı. Yaralıların en kısa sürede hastanelere kaldırıldığını dile getiren Akın, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

ŞEREFLİKOÇHİSAR'DA 20 YOLCU YARALANDI

İkinci kaza Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana geldi. S.T. idaresindeki yolcu otobüsü, Ankara-Şereflikoçhisar kara yolunun 118. kilometresinde kar yağışının etkisiyle devrildi. Kazada, otobüsteki 20 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şereflikoçhisar'daki hastanelere kaldırıldı.

ISPARTA YALVAÇ'TA 17 YARALI

Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında meydana gelen diğer kazada ise 17 kişi yaralandı. DHA'nın haberine göre kaza, gece Yalvaç´a bağlı Celeptaş köyü yakınlarında meydana geldi. Yalvaç´tan saat 00.30'da İstanbul'a gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Yalvaç, Şarkikaraağaç, Gelendost ve Senirkent ilçelerinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

UŞAK'TA KAMYONET DEVRİLDİ

Uşak'ta, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. DHA'nın haberine göre kaza, saat 00.30 sıralarında, Kemalöz Mahallesi İbrahim Tahtakılıç Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet E. yönetimindeki kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, araçta sıkışan sürücü, yaralandı.

ZONGULDAK'TA GÖREVE GİDEN İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ise, göreve giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı. AA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Saltukova beldesinde meydana gelen trafik kazası ihbarına giden Murat Ç. idaresindeki itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Murat Ç. ile araçta bulunan itfaiye erleri Aydoğan S. ve Alper M. yaralandı. İtfaiye erleri, kaza mahalline gelen mesai arkadaşları tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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