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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA! Rize'de şoke eden görüntüler! 3 katlı ev heyelanda böyle kaydı
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Rize’de 3 katlı bina heyelanda böyle sürüklendi!

Rize'de şoke eden bir görüntü kaydedildi. Kentte, şiddetli yağış sonrası Çayeli ilçesi Esendağ köyünde yaşanan heyelanda 3 katlı bina altındaki toprak ile birlikte sürüklenerek yan yattı

SON DAKİKA! Rize'de şoke eden görüntüler! 3 katlı ev heyelanda böyle kaydı
Üç katlı bina heyelanda böyle sürüklendi!
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İHA

Heyelan ilçeye bağlı Esendağ köyü Esnaflar mahallesinde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde başlayarak etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle mahallenin yolunda çökme meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, saat 09.17 sularında ise yolun hemen alt kısmında bulunan inşaat halindeki 3 katlı bina toprakla birlikte kayarak yan yattı.

Olay anını anlatan mahalle sakini Bayram Kara “Saat 05.00’da yol aşağıya doğru çöktü. Dün akşamki şiddetli yağıştan ötürü zaten sabaha kadar korkudan uyuyamamıştık. Köyün altındaki yol çalışmıyor, üst yol da gitti” dedi.

Bir diğer mahalle sakini Yılmaz Kara ise “Sabah 05.00’da baktığımda yol zaten kopmuştu ama ev yerindeydi. 09.25’de ise yol evle birlikte komple kaydı. Aşağıdaki ırmağa oturdu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan inşaat halindeki evin sahibi olan Ahmet Kara'nın geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği öğrenildi.

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