Rüçhan İntikam Peşinde!

İntikam peşinde olan Rüçhan kontrolden çıkmıştır. Türkan ve Somer'in birlikte olmasını kendine yediremez. Hedefte önce Mine vardır. Merdivenlerden düşen Mine yaralanmıştır. Aynı zamanda Sadık ve Nesrin de Dönüş ile ilgili sır yüzünden Rüçhan'ın tehditleriyle karşı karşıya kalır. Sadık ve Türkan'ı ise zor bir karar beklemektedir.