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Üç Kız Kardeş 18. bölüm yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş 18. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Üç Kız Kardeş 18. bölüm izle bilgileri seyircilerin gündeminde yer alıyor. Üç Kız Kardeş dizisinin 18. son bölümünde; Somer, Nihat’ın kötü davranışlarına maruz kalan Mine’yi, bebeğini koruyabilmek adına annesinin evine getirir. İşte Üç Kız Kardeş 18. son bölüm izle ekranı ile ilgili bilgiler...

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  • Üç Kız Kardeş 18. bölüm izle full tek parça! Kanal D Üç Kızkardeş dizisinin 18. son bölüm kesintisiz izle

    Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinin senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisi 18. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...
  • Üç Kız Kardeş 18. bölüm izle full tek parça! Kanal D Üç Kızkardeş dizisinin 18. son bölüm kesintisiz izle

    ÜÇ KIZ KARDEŞ 18. BÖLÜM İZLE!

    Üç Kız Kardeş 18. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Üç Kız Kardeş son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Üç Kız Kardeş 18. bölüm izle full tek parça! Kanal D Üç Kızkardeş dizisinin 18. son bölüm kesintisiz izle

    ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

    Somer, Nihat’ın kötü davranışlarına maruz kalan Mine’yi, bebeğini koruyabilmek adına annesinin evine getirir. Türkan ve Mine aynı çatı altında yaşamaya başlar. Her şeyden habersiz Türkan, Mine ve bebeğini sevgiyle karşılar. Kiraz bebeğin varlığı Türkan’ın annelik duygularını harekete geçirir.  Mine, Somer’den vazgeçmediği için ev içindeki varlığı Somer’i köşeye sıkıştırır. Derya, Fatih’in babası olduğuna inandığı için hırçın hareketlerine devam eder. İzmir’de başını belaya sokar ve Hakan’dan yardım ister. Dönüş, Derya için telaşlanır ve Serdar’la İzmir’e giderler. Bu kısa İzmir yolculuğu Dönüş ve Serdar’ı daha da yakınlaştırır.

    Nesrin, zihninde geçmişin karanlık sularında gezerken doktor tavsiyesi üzerine bütün aile Nesrin’e iyi hissettirecek şeyler yapmaya çabalar. Geçen tüm kötü olayların üzerine bütün aile pikniğe çıkmaya karar verir. Piknikte gençlerin oynadığı bir oyun esnasında Derya, Hakan’ın onu terk edeceğine dair kuşkuya kapılır. Nihat’ta Mine’yi bulmak için elinden geleni yapar ve bu konuda Fatih’ten yardım alır.

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