Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Üç Kız Kardeş 54. bölüm izle full HD! Kanal D Üç Kız Kardeş dizisinin son bölüm izle tek part

        Üç Kız Kardeş 54. bölüm yayınlandı! Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yaşananlar

        Kanal D'de ekranlara gelen Üç Kız Kardeş 54. yeni bölümüyle severleriyle buluştu. 19 Eylül 2023 Çarşamba akşamı yeni sezonuyla yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi 54. bölümde; Sadık ve Nesrin'in birlikte geçirdiği trafik kazası üç kız kardeşin hayatlarının da dönüm noktası olmuştur. Dizinin seyircileri için Üç Kız Kardeş 54. son bölüm full izle bilgilerini bir araya getirdik. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm özeti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 17:48 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinin senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisi 54. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...

        2

        ÜÇ KIZ KARDEŞ 54. BÖLÜM İZLE

        Üç Kız Kardeş 54. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Üç Kız Kardeş son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

        3

        ÜÇ KIZ KARDEŞ 54. BÖLÜM ÖZETİ

        Dallarına fırtına vurmuş bir çınar ağacı gibidir artık Kalender Ailesi. Sadık ve Nesrin’in birlikte geçirdiği trafik kazası üç kız kardeşin hayatlarının da dönüm noktası olmuştur. Bugün bir selamı dahi esirgerler birbirlerinden.

        4

        Diğer tarafta Türkan, kayıplarının yarasını Kartal’la beraber sarmıştır ancak her ne kadar kendine bile itiraf edemese de kalbi de ruhu da Somer’e aittir. Kızıyla beraber İskoçya’da yaşayan Somer, hiç beklenmedik bir anda çalar Türkan’ın kapısını.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        En sıcak en kurak günler
        En sıcak en kurak günler
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor