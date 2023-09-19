Üç Kız Kardeş 54. bölüm yayınlandı! Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yaşananlar
Kanal D'de ekranlara gelen Üç Kız Kardeş 54. yeni bölümüyle severleriyle buluştu. 19 Eylül 2023 Çarşamba akşamı yeni sezonuyla yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi 54. bölümde; Sadık ve Nesrin'in birlikte geçirdiği trafik kazası üç kız kardeşin hayatlarının da dönüm noktası olmuştur. Dizinin seyircileri için Üç Kız Kardeş 54. son bölüm full izle bilgilerini bir araya getirdik. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm özeti...
Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinin senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisi 54. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...
ÜÇ KIZ KARDEŞ 54. BÖLÜM İZLE
Üç Kız Kardeş 54. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Üç Kız Kardeş son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
ÜÇ KIZ KARDEŞ 54. BÖLÜM ÖZETİ
Dallarına fırtına vurmuş bir çınar ağacı gibidir artık Kalender Ailesi. Sadık ve Nesrin’in birlikte geçirdiği trafik kazası üç kız kardeşin hayatlarının da dönüm noktası olmuştur. Bugün bir selamı dahi esirgerler birbirlerinden.
Diğer tarafta Türkan, kayıplarının yarasını Kartal’la beraber sarmıştır ancak her ne kadar kendine bile itiraf edemese de kalbi de ruhu da Somer’e aittir. Kızıyla beraber İskoçya’da yaşayan Somer, hiç beklenmedik bir anda çalar Türkan’ın kapısını.