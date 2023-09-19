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Diğer tarafta Türkan, kayıplarının yarasını Kartal’la beraber sarmıştır ancak her ne kadar kendine bile itiraf edemese de kalbi de ruhu da Somer’e aittir. Kızıyla beraber İskoçya’da yaşayan Somer, hiç beklenmedik bir anda çalar Türkan’ın kapısını.