ÜÇ KIZ KARDEŞ 12. BÖLÜM ÖZETİ

Somer, Türkan’ı kazanma çabası içindeyken Türkan’ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer’i daha da çileden çıkarır. Mahkeme günü de artık yakındır. Türkan babasının rahatsızlığı yüzünden Somer’le olan durumunu bir türlü açıklayamaz. Nesrin’i de zora sokan bir durumdur bu. Somer, Sadık’a karşı evlilik oyunu sürdürürken Nesrin’in de desteğini alır.

Nesrin, Rüçhan’ın artık kızını istemediğini bildiği için büyük bir çıkmazın içindedir. Somer bu noktada Nesrin’in yanında yer alır.

Nihat, Somer’e karşı savaşında Mine’yi ve çocuğunu kullanarak iyice mahkûm eder kendine. Mine Nihat’ın bu takıntılı tutumundan korkmaya başlamıştır. Rüçhan’ın iş birliği teklifi onu Nihat’a karşı biraz olsun güçlendirir. Rüçhan için ise bu iş birliği tamamen kendi gizli hesaplarına hizmet etmektedir.

Serdar ve Dönüş arasındaki gerilimler, Hakan ve Derya arasındaki kıskançlık krizleri, Somer’in Türkan’ı ikna etme çabası üç erkeği bir araya getirir. Türkan ve Somer arasında yaşanacak bir hesaplaşma Türkan’ın vereceği kararı büyük ölçüde etkileyecektir.