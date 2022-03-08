Özgü Kaya, İclal Aydın’ın romanından uyarlanan dizide İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, ve Berker Güven ile başrolü paylaşıyor. Adı Efsane, Mehmetçik Kutül Amare ve Kimse Bilmez gibi dizilerde rol alan Özgü Kaya, şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan rolüne hayat veriyor. Peki, Üç Kız Kardeş’in Türkan’I Özgü Kaya kimdir? Özgü Kaya kaç yaşında, nereli?

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

1996 İstanbul doğumlu Özgü Kaya 26 yaşındadır. Kaya eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor. İlk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolde yer aldığı 'Adı Efsane' dizisindeki 'Sibel Yılmaz' rolü ile edindi.

TRT 1 ekranlarında seyircilerle buluşan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde de oynadı. Söz konusu dizide Zeynep rolüne hayat verdi. Ayrıca, Kimse Bilmez adlı dizide 'Sevda' rolüyle ekranlara geldi ve bu rol ile adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜRKAN KİMDİR?

Türkan, peri masalı içindeki bir Külkedisi, masalsı şatoya kapatılmış bir Rapunzel... Hayatı dışardan masal alemi gibi görünse de kapalı kapıların arkasında sadece Türkan’ın gözyaşları vardır. Türkan, güzelliği dışında hiçbir meziyete sahip olmadığını düşünmüştür hep. Öyle olmasa annesi onu sadece “güzelim” diye sevmezdi. Ailenin ilk göz ağrısı olan Türkan her zaman annesinin güzel, narin, kırılgan kızıydı, onun hep korunmaya muhtaç olduğunu düşünürdü, onu öyle yetiştirdi. O yüzdendir ki Türkan hayatındaki hiçbir şeyi seçme hakkına sahip olmadı. Kocasını da evlendikten sonra yaşadığı cehennem hayatını da kendi seçmedi. Merdivensiz kuleye kapatılmış bir Rapunzel olarak kaderine daha ne kadar razı olacağını kimse bilmemektedir.