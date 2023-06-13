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Üç Kız Kardeş Nesrin ölecek mi, İclal Aydın diziden ayrılıyor mu? Üç Kız Kardeş Nesrin ve Sadık...

Kanal D'nin yeni sezonuyla da oldukça ilgi gören dizilerinden biri olmayı başaran Üç Kız Kardeş'in sezon finali için beklenen gün geldi çattı. Sevilen dizinin sezon finalinde Nesrin ve Sadık'ın akıbeti merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş 53. yeni bölümünde Nesrin ve Sadık ölecek mi?

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  • Üç Kız Kardeş Nesrin ölecek mi, İclal Aydın diziden ayrılıyor mu? Üç Kız Kardeş Nesrin ve Sadık öldü mü?

    Kanal D'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan ve bu yıl 2. sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Üç Kız Kardeş, bu akşam sezon finali olan 53. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizide bu akşam Nesrin'in akıbeti merak konusu olacak. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin ölecek mi ve diziden çıkıyor mu?
  • Üç Kız Kardeş Nesrin ölecek mi, İclal Aydın diziden ayrılıyor mu? Üç Kız Kardeş Nesrin ve Sadık öldü mü?

    ÜÇ KIZ KARDEŞ NESRİN ÖLECEK Mİ?

    Üç Kız Kardeş'in 53. bölüm özetinde Nesrin ve Sadık'ın ciddi bir kaza geçirdiği açıklandı.

    Söz konusu gelişme nedeniyle Nesrin'e hayat veren İclal Aydın'ın bu akşam ekranlara gelecek sezon finalinde diziye veda edebileceği iddia edildi. 
  • Üç Kız Kardeş Nesrin ölecek mi, İclal Aydın diziden ayrılıyor mu? Üç Kız Kardeş Nesrin ve Sadık öldü mü?

    ÜÇ KIZ KARDEŞ SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

    Türkan ile Somer yeniden zaman geçirmeye başlar. Rüçhan Somer'in ağzını arar ancak Somer artık Türkan ile dost olduklarını söyler. Öte yandan Dönüş bavulunu toplayıp evi terk etmeye karar verir. 
  • Üç Kız Kardeş Nesrin ölecek mi, İclal Aydın diziden ayrılıyor mu? Üç Kız Kardeş Nesrin ve Sadık öldü mü?

    Sadık dönüşü elinde bavulla görünce kapının önüne geçip gözyaşlarına boğulur. Mine ise Kiraz'ı Somer'den kaçırmaya çalışır. Somer Mine'nin ve Kiraz'ın peşine düşerken, Türkan'ın doğum sancısı başlar. Türkan'ın yanında olan Kartal, onu kucakladığı gibi hastaneye götürür.
  • Üç Kız Kardeş Nesrin ölecek mi, İclal Aydın diziden ayrılıyor mu? Üç Kız Kardeş Nesrin ve Sadık öldü mü?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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