Kanal D'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan ve bu yıl 2. sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Üç Kız Kardeş, bu akşam sezon finali olan 53. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizide bu akşam Nesrin'in akıbeti merak konusu olacak. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin ölecek mi ve diziden çıkıyor mu?