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Haberler Televizyon Üç Kuruş 23. bölüm tanıtım:Kartal, Neriman'ın kaybıyla sarsılıyor
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'Kartal' ve ailesi, 'Neriman'ın kaybıyla sarsılıyor!

Show TV'nin sevilen dizisi 'Üç Kuruş', bu akşam heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı 23. bölümüyle ekrana gelecek. İşte 'Üç Kuruş'un 23. bölüm tanıtımları...

Üç Kuruş 23. bölüm tanıtım:Kartal, Neriman'ın kaybıyla sarsılıyor
'Kartal' ve ailesi, 'Neriman'ın kaybıyla sarsılıyor!
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Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş bu akşam heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı 23. bölümüyle ekrana gelecek. Bütün aile Neriman'ın kaybıyla büyük bir sarsıntı yaşar. Baybars, Neriman'ı öldüren Kılıç'a sevdiği kadının tek hatırası olan Çetin'i geri getirme görevi verir.

Kılıç, Çetin'i ararken Efe'yle karşılaşır ve ikili arasında ölümüne bir düello başlar. Kartal bu süreçte ailesini korumaya çalışırken Kılıç, Kartal'ın hesap etmediği bir adım atacaktır.

"Üç Kuruş" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Üç Kuruş'un 23. Bölüm Tanıtımları;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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