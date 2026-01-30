Üç oyun Türkiye turnesine çıkıyor

Mizah ve toplumsal temaları sahneye taşıyan “Seçmen Lazım”, geleneksel anlatıyı çağdaş sahne diliyle yorumlayan “Şebbaz” ve Yılmaz Erdoğan’ın klasikleşmiş metninin uyarlaması “KadınlıkBizde Kalsın / Sevme Beni” oyunları Türkiye turnesinde seyirciyle buluşacak

“Seçmen Lazım” ile toplumsal meselelere mizahi bakış

Güncel toplumsal meselelere mizahi bir bakış sunan “Seçmen Lazım”, temposu yüksek anlatımı ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicilere hem düşündüren hem de eğlenceli bir tiyatro deneyimi vadediyor.

Oyun, 4 Şubat’ta Muğla Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi’nde, 5 Şubat’ta Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, 6 Şubat’ta Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde, 13 Şubat’ta Aydın Şükran Güngör – Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda, 14 Şubat’ta Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 18 Nisan’da Mersin Mezitli Kültür Merkezi’nde ve 19 Nisan’da Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda seyirciyle buluşacak.

“Şebbaz” sahne yolculuğuna devam ediyor

Perdeyle hayalin, ışıkla suretin bir araya geldiği dev bir perde oyunuyla gerçek oyuncuların maharetli performanslarını sahnede birleştiren “Şebbaz”, seyircisiyle buluşuyor.

Karakterleri ve tasvirleriyle kökünü bu toprakların binlerce yıllık kadim geleneğinden alan cesur, masalsı ve şenlikli bir dostluk hikayesi anlatan "Şebbaz", Türkiye genelinde sahne alacak. Oyun, 31 Ocak'ta Bursa BAOB Sahne'de, 8 Şubat'ta Ankara MEB Şura Salonu'nda gerçekleşecek gösterimlerin ardından 11 Şubat'ta İstanbul Sahne Dragos'ta, 15 Şubat'ta Samsun Atakum Belediyesi Ata Sahne Sanat Merkezi'nde, 16 Şubat'ta Ordu Kültür Merkezi ve 17 Şubat'ta Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde sahnelenecek. Ayrıca oyun, 27 Şubat'ta İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon'da, 3 Mart'ta ise İstanbul ENKA Oditoryumu'nda tiyatro severlerle buluşacak. "Kadınlık Bizde Kalsın / Sevme Beni" Türkiye turnesinde Yılmaz Erdoğan'ın klasikleşmiş eserinin güncel uyarlaması "Kadınlık Bizde Kalsın / Sevme Beni", Türkiye'nin farklı şehirlerinde geniş bir gösterim takvimiyle sahneleniyor. Oyun, 3 Şubat'ta Bursa BAOB Sahne'de, 5 Şubat'ta Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde, 6 Şubat'ta Ankara Kulis Sanat Tiyatrosu Panora'da, 7 Şubat'ta Ankara Etimesgut Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 9 Şubat'ta Bartın Kültür Merkezi'nde, 10 Şubat'ta Karabük Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde ve 11 Şubat'ta Zonguldak Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.