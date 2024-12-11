Uçağı rötar yapan yolculara tazminat ödenecek! Tazminat ödemesi ne kadar olacak?

Yolculara iç hat uçuşlar için 100 Euro, dış hat uçuşlarında ise yolcularına bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Euro, bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 Euro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Euro, tazminat tutarı belirlendi.

Tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken, tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak.