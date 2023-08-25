Uçak Bakım ve Onarım Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uçak Bakım ve Onarım Bölümü İş İmkanları

Uçak Bakım ve Onarım Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uçak Bakım ve Onarım Bölümü İş İmkanları

Uçak Bakım ve Onarım Bölümü nedir? Uçak bakım ve onarım bölümü; havacılık sektöründe uçakların bakımını, onarımını ve kontrollerini gerçekleştirmek üzere yetkin profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim alanıdır. Bu bölümde öğrencilere uçakların güvenliği, performansı ve işleyişi için gerekli teknik bilgi ve beceriler kazandırılır. Peki, uçak bakım ve onarım bölümü nedir? Uçak bakım ve onarım bölümü eğitim süresi kaç yıl?

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Uçak Bakım ve Onarım Bölümü nedir?

Uçak bakım ve onarım bölümü, havacılık sektöründe çalışacak olan teknisyenleri, mühendisleri ve uzmanları yetiştirmeyi hedefler. Bu bölümde öğrencilere uçakların bakım, onarım, revizyon, denetim ve test işlemleri konusunda gerekli teorik ve pratik eğitim verilir. Uçakların emniyetli bir şekilde uçuş yapmasını sağlamak, teknik arızaları gidermek ve düzenli bakımı gerçekleştirmek bu bölümün temel amacıdır. Eğitim süresi ise 4 yıldır. Peki, uçak bakım ve onarım mezunları ne iş yapar? Uçak bakım ve onarım mezunları nerede çalışır?

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Uçak Bakım ve Onarım Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölümün mezunları, havacılık endüstrisinde çeşitli görevleri üstlenebilirler. İstihdam edilebilecekleri meslekler şu şekildedir:

Uçak Teknisyeni: Uçakların bakım, onarım, montaj ve denetim işlemlerini gerçekleştirirler.

Uçak Mühendisi: Uçak sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve analiz eden mühendislik görevlerini üstlenebilirler.

Uçak Onarım Uzmanı: Teknik arızaları tespit eder, gerektiğinde parçaları değiştirir veya onarımları gerçekleştirirler.

Uçak Test Uçuş Teknisyeni: Uçakların test uçuşlarını yaparak performansını değerlendirir ve raporlar oluşturur.

Havacılık Şirketlerinde Bakım Sorumlusu: Havayolu şirketlerinde uçak bakım ve onarımının düzenli ve güvenli şekilde yapılmasını yönetirler.

Uçak Bakım Eğitmeni: Havacılık okullarında veya şirket içi eğitimlerde uçak bakım tekniklerini öğretebilirler.

Uçak Bakım ve Onarım Mezunları Nerede Çalışır?

Uçak bakım ve onarım bölümü mezunları, havacılık sektörünün temel taşıdır çünkü uçakların güvenliği ve işleyişi onların bilgi ve becerilerine dayanır. Havacılık endüstrisindeki gelişmeler ve artan hava trafiği, bu mezunlara olan talebi artırmaktadır. Uzmanlaşarak farklı uçak tipleri ve teknolojileri hakkında bilgi edinebilir, yönetim pozisyonlarına yükselebilir veya özel projelerde çalışabilirler. Dolayısıyla uçak bakım ve onarım mezunları iş olanakları da kendilerine yaptıkları bilgi yatırımına göre değişebilmektedir. Bunlar aşağıdaki gibidir.

Havayolu Şirketleri: Havayolu şirketlerinin bakım ve onarım departmanlarında çalışabilirler.

Özel Uçak Bakım Şirketleri: Uçak bakım ve onarım hizmetleri sunan özel şirketlerde görev alabilirler.

Havacılık Üretim Şirketleri: Uçak üretim şirketlerinde veya tedarikçi firmalarda çalışabilirler.

Havalimanları: Havalimanlarında bulunan bakım üslerinde uçakların bakım ve onarımını yapabilirler.

Havacılık Eğitim Kuruluşları: Havacılık okullarında eğitmen olarak görev alabilir veya uçak bakım eğitimleri düzenleyebilirler.

Askeri Havacılık: Askeri uçakların bakım ve onarım birimlerinde görev alabilirler.

Uçak Bakım ve Onarım Bölümü Dersleri

Uçak bakım ve onarım bölümü dersleri; öğrencilerine uçakların bakımı, onarımı, testleri, sistemleri ve güvenliği konularında geniş bir teknik altyapı sunar. Aşağıda liste halinde sıralanmıştır.

Temel Havacılık Teknolojileri

Uçak Elektroniği

Uçak Motorları ve Sistemleri

Uçak Malzemeleri ve Teknolojileri

Uçak Bakımı ve Onarımı

Uçak Sistemleri Testleri

Havacılık Emniyeti ve Kalite Kontrolü

Hidrolik ve Pnömatik Sistemler

Elektrik ve Elektronik Sistemler Bakımı

Motor Bakımı ve Onarımı

Aviyonik Sistemler

Uçak Yakıt ve Yakıt Sistemleri

Uçuş Kontrol Sistemleri

Uçak Kabin Sistemleri

Uçak Yapı ve Gövde Bakımı

Ağırlık ve Denge Kontrolü

Radyo Navigasyon ve İletişim Sistemleri

Uçak Test Uçuşları ve Değerlendirmesi

Uçak Emniyet Yönetimi

Uçak Bakım Yönetimi

Havacılık Hukuku ve Regülasyonlar

Uçak Bakım Eğitimi

Teknik Resim ve Dokümantasyon

Uçak Motoru Testleri

Uçak Onarım Atölyesi Pratiği

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