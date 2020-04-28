Uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurtiçi ve yurtdışı uçuş tarihleri belli mi?

Uçak seferleri ne zaman başlayacak? sorusu seyahat etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yurtdışı uçuşlarının belirlenen ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından Türk Hava Yolları'ndan (THY) yurtiçi uçuşlarına yönelik son dakika açıklaması geldi. İşte yurtiçi ve yurtdışı yeni uçuş tarihleri...

Uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgınından dolayı havayolu taşımacılığına da belirli kısıtlamalar getirilmiş ve uçuşlar ertelenmişti. Uçak seferleri ne zaman başlayacak? sorusu bir süredir gündemi meşgul ederken Türk Hava Yolları, (THY) yeni yurtiçi ve yurtdışı uçuk tarihlerini açıkladı. İşte haberin detayları...

UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları ( THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç ve dış hat tarifeli seferlerinin 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edildiğini duyurdu.  Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Biliyoruz zor, ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız' dedi.

THY'nin internet sitesinde de şu duyuru yer aldı:

''Değerli misafirlerimiz,

Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda tüm uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.''

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi Denizli'de karantinaya alındı
GÜNDEMSuudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi karantinaya ...
Son dakika haberler... Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
GÜNDEMHatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı!
İstanbul'da evde parti düzenleyen 10 kişiye 2 ay ev hapsi
GÜNDEMEvde parti düzenleyen 10 kişiye 2 ay ev hapsi
Son dakika! AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklamalar - Haberler
GÜNDEM"Hukuk ve insanlık dışı bir metin!"
Eminönü Meydanı'da otomobiliyle güvercinleri ezdi!
GÜNDEMKan donduran olay! Aracını güvercinlerin üzerine ...
İletişim Başkanı Altun: "Bu karanlık günleri dayanışmayla geride bırakacağız"
GÜNDEM"Bu günleri dayanışmayla geride bırakacağız"
Ankara Meclisi'nde yeni görev dağılımı yapıldı
GÜNDEMAnkara Meclisi'nde görev dağılımı
Son dakika haberi Bahçeli'den Ankara Barosu açıklaması
GÜNDEMBahçeli'den Ankara Barosu açıklaması
Marmara Denizi'nde şaşırtan görüntü
GÜNDEMMarmara Denizi'nde şaşırtan görüntü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirleri uygulamaya devam etmemiz gerekiyor
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirleri uygulamaya devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X