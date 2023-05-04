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Uçaklara dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

Uçak seyahati sırasında muhtemelen birçok detay gözden kaçırılıyor. Ancak uçaklarda uygulanan her prosedür, her ayrıntının aslında oldukça mantıklı bir açıklaması var.

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  • Uçaklara dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    UÇAKLARA YILDIRIM DÜŞEBİLİR

    Her uçağa yılda bir kez yıldırım çarptığı tahmin edilmektedir. Ancak-- yıldırımın elektrik yükünün, uçağa zarar vermeden uçağın dışından geçmesini sağlayan mühendislik teknolojileri sayesinde, 1967'den beri hiçbir uçağa yıldırım düşmedi.
  • Uçaklara dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    BAZI UÇAKLARDA GİZLİ YATAK ODALARI VARDIR

    Uzun mesafeli uçuşlarda kabin ekibi günde 18 saate kadar çalışabilmektedir. Yorgunlukla mücadeleye yardımcı olmak için, Boeing 777 ve 787 Dreamliners gibi bazı uçaklar, uçuş ekibinin biraz uyuyabileceği küçük yatak odaları ile donatılmıştır. 
  • Uçaklara dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    GECE UÇUŞLARINDA KASITLI OLARAK IŞIKLAR KISILIR

    Bir gece uçuşu sırasında uçaktaki ışıklar kısılır. Bunun sebebi; acil bir durum meydana geldiğinde uçaktaki yolcu ve hosteslerin gözlerinin karanlığa alışmış olmasını sağlamaktır. Böylece, yolcular panik anında nereye gittiğini daha iyi görebilirler.

    Aynı şekilde hostesler, iniş ve kalkış sırasında pencelerin açılmasını ister. Bu, uçağın seyri hakkında onlara bilgi verir. 
  • Uçaklara dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    UÇAK TUVALETLERİNDE KÜL TABLALARI BULUNUR

    Uçaklarda sigara içilmesi yasak olsa da tuvaletlerde kül tablaları bulunur. Bunun sebebi; eğer ki bir yolcu tüm kurallara rağmen sigara içmeye kalkarsa sigarasını yanıcı olabilecek çöp kutusu yerine güvenli bir şekilde kül tabağına söndürerek, yangın çıkmasını engellesin.
  • Uçaklara dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    OKSİJEN MASKELERİ 15 DAKİKALIK OKSİJEN İÇERİR

    Kulağa çok korkutucu gelse de aslında 15 dakika yeterlidir. Pilot, o sırada çeşitli nedenlerden dolayı kontrolden çıkan uçağı 15 dakika içerisinde yeniden kontrol edebilir. 
  • Uçaklara dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    UÇAKLARIN ARKASINDA BIRAKTIĞI BEYAZ İZ ASLINDA SUDUR

    Uçaklar, çok yüksekte uçarken soğuk hava dalgası ile karşılaşır. Ancak motordan çıkan hava son derece sıcaktır. Havada çarpışan sıcak ve soğuk hava anında buz halini alır. Yani aslında gördüğümüz o beyaz şeritler duman değil, donmuş su taneleridir. 
  • Uçaklara dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    UÇAKLARIN BEYAZ OLMASININ ÇOK SEBEBİ VAR

    - Beyaz renk, güneş ışınlarını yansıtır bu sayede uçak daha az ısınır.

    - Güneşten gelen radyasyonun oluşturabileceği zararlar, beyaz renk sayesinde en aza iner.

    - Uçağın dış kısmında meydana gelen yıpranma veya çöküntüler, beyaz renkte daha kolay anlaşılır. 
  • Uçaklara dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

    - Beyaz uçaklar, yerdeki insanlar tarafından daha kolay fark edilir.

    - Beyaz renk diğer renklere göre daha uygun bir maliyet sunar. 

    - Beyaz uçaklar, olası bir kaza sonrası arama kurtarma çalışmalarında daha kolay bulunur.

    - Beyaz renk, diğer renklere göre daha fazla kontrasta sahip bu da kuşların uçağa daha az çarpmasını sağlar.

    Kaynak: Travel And Leisure
  • Uçaklara dair daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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