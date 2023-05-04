UÇAK TUVALETLERİNDE KÜL TABLALARI BULUNUR

Uçaklarda sigara içilmesi yasak olsa da tuvaletlerde kül tablaları bulunur. Bunun sebebi; eğer ki bir yolcu tüm kurallara rağmen sigara içmeye kalkarsa sigarasını yanıcı olabilecek çöp kutusu yerine güvenli bir şekilde kül tabağına söndürerek, yangın çıkmasını engellesin.