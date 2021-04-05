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HaberlerKültür-SanatSinemaUçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali afşi hazır
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Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali afişi hazır

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin dayanışmaya çağıran, cesaret ve güç vermeyi umut eden afişi hazır.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali afşi hazır

Bu yılki teması Araftan Çıkmak olarak belirlenen, 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin dayanışmaya çağıran, cesaret ve güç vermeyi umut eden afişi hazır. Festival afişini Nazlı Angın Akıner’in tasarımıyla MG İletişim Stratejileri Ajansı hazırladı.
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali el ele, dayanışmayla, birbirinden kuvvet alarak kadınların aşamayacağı çıkışsızlığın olmadığını söylüyor, hareketi büyütmenin ve araftan çıkmanın zamanıdır diyor. Bu afişle de kadınların bu güce ve birlikteliğe sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Festival 27 Mayıs’ta düzenlenecek, Onur Ödülü, Bilge Olgaç Başarı Ödülü, Genç Cadı Ödülü ve Tema Ödülü’nün sahiplerine verileceği açılış töreniyle başlayacak. 3 Haziran’a dek sürecek festival hem çevrimiçi gösterimlerde hem de fiziki mekânlarda sinemaseverleri ağırlayacak. Ayrıca programda yerli ve uluslararası konuklarla söyleşiler, paneller ve gösterimlerin ardından sohbetler de yer alacak.

Bu yıl nihayet adayları arasında kadın yönetmenlerin filmlerini gördüğümüz En İyi Uluslararası Film dalında Oscar’a aday, Jasmila Žbanić imzalı Nereye Gidiyorsun Aida? / Quo Vadis Aida? ve yönetmenliğini Kaouther Ben Hania’nın üstlendiği Derisini Satan Adam / The Man Who Sold His Skin 24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali programında yer alıyor.

Festival, önümüzdeki günlerde açıklanacak programıyla bir hafta boyunca dünyanın dört bir yanından ilham verici kadın hikâyelerini, yönetmen koltuğunda kadınların oturduğu filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.

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