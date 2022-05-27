Açılışı Türkan Şoray yaptı 0:00 / 0:00

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Habertürk'ün medya sponsoru olduğu 25'inci Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ankara'da başladı. Açılış töreninde konuşan sanatçı Türkan Şoray, 25 yıl önce kadın ve sinemayla ilgili bir hayal kurduklarını dile getirerek, "Hayalimiz, kadınlarımızın kültür ve sanat yoluyla kendilerini ifade etmeleri, kadın haklarını, kadınların yaşadığı eşitsizliği ve problemleri aktardıkları filmlerle öne çıkmalarını sağlamaktı. 25 yıl içinde bu hayalimiz koskocaman bir gerçek oldu. Kadın dayanışması olan bu festivalin, nice 25 seneler devam etmesi dileğiyle festivali açıyorum" dedi.

'Uçan Süpürge Onur Ödülü'ne oyuncu Şerif Sezer layık görülürken, 'Bilge Olgaç Başarı Ödülleri' yapımcı Anna Maria Aslanoğlu ile oyuncular Neşe Yulaç ve Ayşenil Şamlıoğlu'na takdim edildi. Nazlı Bulum'un, 'Genç Cadı Ödülü'nü aldığı törende, Kadın Eserleri Kütüphanesi'ne 'Tema Ödülü' verildi.

Şerif Sezer

Bu yıl 25'incisi düzenlenen, 5 Haziran'da sona erecek festival kapsamında, ulusal ve uluslararası alandaki 60'ı aşkın kadın filmi sanatseverlerle buluşacak.