Afişi hazır

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin bu yılki afişi her yaştan kadının birlikte inşa ettiği mirasa ve doğanın eşitliğine odaklanıyor. Afiş, kadınların mücadelede ve yaşamda bir arada olmasına vurgu yapıyor. Ayrıca dünden bugüne birlikte yaratılan feminist mücadelenin mirasını, geleceğe de birlikte taşımaya ve doğayla iç içe, tahakkümsüz bir yaşama işaret ediyor.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 26 Mayıs’ta 'Onur Ödülü', 'Bilge Olgaç Başarı Ödülü', 'Genç Cadı Ödülü' ve 'Tema Ödülü'nün sahiplerine verileceği açılış töreniyle başlayacak.

Bu yıl, 'Onur Ödülü'; Şerif Sezer’e, 'Bilge Olgaç Başarı Ödülü'; Neşe Yulaç, Ayşenil Şamlıoğlu ve Anna Maria Aslanoğlu’na, 'Genç Cadı Ödülü' ise Nazlı Bulum’a verilecek. 5 Haziran’a dek sürecek festival Ankara’da sinemaseverleri ağırlayacak. Ayrıca programda yerli ve uluslararası konuklarla söyleşiler, paneller ve gösterimlerin ardından sohbetler de yer alacak.

Dünyanın dört bir yanından yönetmen koltuğunda kadınların oturduğu filmlerin sinemaseverlerle buluşacağı festival programı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 25 yıldır olduğu gibi bu yıl da dünyanın çeşitli ülkelerinden kadın sinemacıların filmleriyle izleyicilerini buluşturmayı planlıyor. Bu yıl festivalde, İspanya’dan Hindistan’a, Ukrayna’dan Vietnam’a kadar 60’ı aşkın kadın yönetmenin filmi gösterilecek. Festivalde gösterilecek filmler arasında ünlü yönetmen Icíar Bollaín’in San Sebastian’da prömiyerini yapan ve 'En İyi Bask Filmi Ödülü'nü alan son yapımı 'Maixabel' de yer alıyor. Film, siyasi bir cinayete kurban giden eşinin katiliyle “herkes ikinci bir şansı hak eder” diyerek yüzleşen Maixabel Lasa’nın gerçek hayat öyküsüne dayanıyor. Romanyalı oyuncu ve yönetmen Alina Grigore’nin San Sebastian Film Festivali’nden 'En İyi Film Ödülü' ile dönen filmi 'Mavi Ay' ise Romanya’nın kırsal bir bölgesinde yaşayan Irina ve sorunlu ailesinin ilişkisinden yola çıkarak karmaşık aile ilişkilerini sorguluyor.

Hindistanlı yönetmen Payal Kapadai’nin Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Belgesel Ödülü’nü alan filmi 'Hiçbir Şey Bilmediğimiz Bir Gece' ise uzaktaki sevgilisine mektuplar yazan üniversite öğrencisi L ve mektupları üzerinden Hindistan’ın toplumsal ve politik atmosferinin değişimine eleştirel bir bakış geliştiriyor.

Kateryna Gornosta’nın geçen yılki Berlin Film Festivali’nde prömiyerini yapan filmi Stop – Zemlia ise günümüz Ukraynası’nda bir büyüme hikayesine odaklanıyor. Gornosta’nın kendi hikâyesiden yola çıktığı filmde, içine kapanık bir genç olan Masha’nın kendini keşfetme öyküsü öne çıkıyor. Festivalde seyirciyle buluşacak başka bir büyüme hikâyesi ise Vietnam’dan. Ha Le Diem’in filmi 'Children of the Mist', kadınların çocuk yaşta evlendirildikleri Kuzey Vietnam’ın dağlık bölgesinde yaşayan 13 yaşındaki Di’nin hikayesine odaklanıyor.

Festivalde uluslararası filmlerin yanısıra Türkiyeli yönetmenler Ceylan Özgün Özçelik ve Senem Tüzen’in yeni filmleri de yer alıyor. Ceylan Özgün Özçelik’in 'Cadı Üçlemesi’nin ikinci filmi '15+', kendilerine şiddet uygulayan kocalarını öldüren Aylin ve Havva’nın mektuplarını takip eden deneysel bir belgesel. Ana Yurdu’yla tanınan Senem Tüzen’in Adam Isenberg ve Noah Amir Arjomand ile birlikte yönettiği, 41'inci İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışması’ndan 'En İyi Film Ödülü' ile dönen 'Eat Your Catfish' ise ALS’li Kathryn’in gözünden bocalayan bir aile portresi çiziyor.

Ayrıca bu yıl festival programı kapsamında gösterilecek filmler arasında Berlin Uluslararası Film Festivali’nin ödüllü filmleri de bulunuyor. Berlinale’de büyük ödül Altın Ayı’yı kazanan Carla Simón imzalı Alcarràs, Natalia López’in yönettiği Jüri Özel Ödüllü 'Robe of Gems', Kaltrina Krasniqi’nin ilk uzun metrajlı kurmaca filmi olan 'Vera Dreams of the Sea' ile Nina Menkes’in çok ses getiren filmi 'Beynimiz Yıkanmış', Ankara’da izleyicisiyle buluşacak.