Ödüller verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ödül Töreni'nde bir araya geldiler

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla düzenlenen 24'üncü Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ödül Töreni çok sayıda sanatçı ve sanatseveri Başkent'te bir araya getirdi

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ödül Töreni'nde bir araya geldiler
Ödüller verildi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla düzenlenen 24'üncü Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ödül Töreni" çok sayıda sanatçı ve sanatseveri Başkent'te bir araya getirdi. Yetkin Dikinciler ve Şenay Gürler'in sunuculuğunu yaptığı ve CerModern'de pandemi kuralları gözetilerek düzenlenen festivalin açılış ve ödül törenine; Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç da katıldı.

Bu yıl 'Onur Ödülleri'; Nur Sürer ve Zuhal Olcay'a, 'Bilge Olgaç Başarı Ödülleri'; AytaSözeri, Demet Evgar, Ekin Fil ile Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün'e, 'Genç Cadı Ödülü' ise oyuncu Ahsen Eroğlu'ya verildi.Uçan Süpürge Vakfı tarafından ödül töreninde sanata ve sanatçıya verdiği desteğin yanı sıra festivalin yapılmasında sağladığı katkılardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür plaketi verildi. Büyükşehir Belediyesi adına plaketi alan Genel Sekreter Reşit Serhat Taşkınsu törende şöyle konuştu; "Öncelikle sözlerime Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın saygı ve selamlarını ileterek başlamak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'yı sanat ve kültürün başkentine dönüştürme yolundaki kararlılığımız devam ediyor. 24. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivaline destek vermekten ve açılışında yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sizlere sanat dolu ve kültür dolu bir hafta diliyor, bu plaketi almaktan da mutluluk duyuyorum."

Uçan Süpürge Vakfı'nın kendileri için en değerli bileşenlerinden biri olduğunu ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alan tek kent konseyi olduklarını söyleyen Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Ankara'da biliyorsunuz bir dönüşüm oldu. Toplumun bütün kesimleri aynı masada toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısıyla 600'e yakın kamu kuruluşu ve özel sivil toplum örgütü, vakıflar ve bütün sosyolojiler bir araya geldi, aynı masanın etrafında toplandı. Bugüne kadar birbirine mesafeli olan insanlar birbirlerinin ne kadar iyi insanlar olduklarını anladılar. Bizim bileşenlerimizden biri olan Uçan Süpürge Vakfı en değerli bileşenlerimizden biri. Ankara Kent Konseyi toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alan tek kent konseyi. Bu açıdan bütün bileşenlerimize teşekkür ediyorum. Ankara'nın kültür sanat aşkını yeniden dirilten Mansur Yavaş'a ve diğer tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

En iyi 15 çevreci film
KÜLTÜR-SANATEn iyi 15 çevreci film
Çağla Saydağ Karter: Bilimin ve sanatın ortak gereksinimi her zaman disiplin ve yaratıcılıktır
KÜLTÜR-SANATEkonomist ressam ve şair
Bodrum'da Engelliler Vakfı yararına konser
KÜLTÜR-SANATEngelliler Vakfı Yararına konser
Hasan Saltık, Avrupa'nın kahramanıydı
KÜLTÜR-SANAT'Don Kişotluk yapıyor' dediler
'Amadeus' yeniden sahnelenmeye başlayacak
KÜLTÜR-SANAT'Amadeus' yeniden sahnelenmeye başlayacak
Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı
KÜLTÜR-SANATSon yolculuğuna uğurlandı
'Daha İyi Bir Yarın' çekimlere hazır
KÜLTÜR-SANATÇekimleri başlıyor
Haftanın Kitapları
KÜLTÜR-SANATHaftanın Kitapları
Cansu Peker: Amerikan sinemasının Müslümanlara bakışı değişiyor
KÜLTÜR-SANAT'Müslümanlara bakışı değişiyor'
Hasan Saltık'ın cenazesi İstanbul'a getirildi! Son dakika haberleri
KÜLTÜR-SANATSaltık'ın cenazesi İstanbul'da