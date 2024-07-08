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        Haberler Bilgi Gündem Ücretli öğretmenlik başvuru başladı mı? 2024 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvuru ekranı

        Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri: Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı?

        Temmuz ayıyla birlikte, ücretli öğretmenlik başvuruları için yoğun dönem başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 yeni eğitim ve öğretim yılı programını geçtiğimiz haftalarda duyurdu. Adaylar, ücretli öğretmenlik başvuru tarihlerini araştırıyor. Bu kapsamda, başvurular ise e-devlet platformu üzerinden yapılacak. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? 2024 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 23:05 Güncelleme: 08.07.2024 - 23:05
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        Ücretli öğretmenlik başvurularının detayları için ilgili illerin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacak duyurular adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 2024-2025 yılı okulların açılış tarihinin açıklanmasıyla başvuru süreci ve gerekli belgelere ilişkin araştırmalar başladı. Peki Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, ne zaman? İşte ayrıntılar...

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        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

        Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca başvurular genelde Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde alınıyor.

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        Bu bağlamda ücretli öğretmenlik başvuru tarihi ve takvim detayları için başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha doğru olacaktır.

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        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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