Ücretli öğretmenlik başvuru takvimi... Ücretli öğretmenlik başvurularının detayları için ilgili illerin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacak duyurular adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 2024-2025 yılı okulların açılış tarihinin açıklanmasıyla başvuru süreci ve gerekli belgelere ilişkin araştırmalar başladı. Peki Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, ne zaman? İşte ayrıntılar...