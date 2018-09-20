Ücretsiz kurslara başvurular başlıyor

20.09.2018 - 13:57 | Güncelleme: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sanat, Edebiyat ve Kültür Akademisi (SEKA) ve TDED Kocaeli Şubesi'nde Çocuk Edebiyatı Yazarlığı, Temel Diksiyon ve Yazarlık Okulu kursları başlıyor. Kurslara başvurular 1 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Çocuk edebiyatı konusunda yetişkinlere yönelik ücretsiz kursa 15 haftalık bir eğitim alacak kursiyerler, masal, hikaye, fantastik çocuk edebiyatı ve macera yazarlığı konularında kurs görecekler

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKA ve TDED Kocaeli Şubesi'nde ücretsiz kurslara başvurular 1 Ekim Pazartesi günü başlıyor. 

İHA'nın haberine göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sanat, Edebiyat ve Kültür Akademisi (SEKA) ve TDED Kocaeli Şubesi'nde Çocuk Edebiyatı Yazarlığı, Temel Diksiyon ve Yazarlık Okulu kursları başlıyor. Kurslara başvurular 1 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Çocuk edebiyatı konusunda yetişkinlere yönelik ücretsiz kursa 15 haftalık bir eğitim alacak kursiyerler, masal, hikaye, fantastik çocuk edebiyatı ve macera yazarlığı konularında kurs görecekler. Gündüz 14.00-16.00, akşam 18.00-20.00 saatlerinde iki grup olarak kurslara katılabilecek kursiyerler için 22 Ekim Pazartesi günü kurslar başlayacak.

Ses bilgisi, doğru nefes, telaffuz konularında temel diksiyon eğitimi alacak kursiyerler içinde 15 haftalık ücretsiz kurslar 23 Ekim Salı günü, gündüz 14.00-16.00 akşam 18.00-20.00 saatlerinde iki grup olarak kurslara katılabilecek. Yazarlık, yazın türleri, yazıda planlama, hikaye türleri ve kurgulama teknikleri, yazım teknikleri, roman türü ve teknikleri konularında kurs görerek yazarlığa meraklı, iyi birer yazar olma yolunda mesafe kat etmek isteyenler içinde 15 hafta sürecek eğitimlerde gündüz 14.00-16.00 akşam 18.00-20.00 saatlerinde iki grup olarak ücretsiz kurslar 24 Ekim Çarşamba günü başlıyor.

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