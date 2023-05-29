Uçum: “13. Cumhurbaşkanı” ifadesi yanlış

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İşte Mehmet Uçum'un o yazısı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Mayıs seçimini kazanmasıyla 13. Cumhurbaşkanı olduğunu söylemek yanlıştır.



Eski sistemde 12 farklı isim Cumhurbaşkanı seçildi. 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Yeni sistemde bir Cumhurbaşkanı seçtik. O da 12. Cumhurbaşkanımız Erdoğan oldu. Şimdi 28 Mayıs da ikincisini seçiyoruz.

Cumhuriyet tarihimiz boyunca toplamda 21 Cumhurbaşkanı seçimi yapılmıştır. Atatürk ve İnönü 4’er kez Bayar 3’kez cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise biri eski sistem biri de yeni sistemde 2 kez cumhurbaşkanı seçilmiştir. 8 cumhurbaşkanı ise 1’er kez seçilmiştir.

Parlamenter sistemde 19 dönem cumhurbaşkanı seçimi Meclis tarafından yapılmıştır. Parlementer sistemin son cumhurbaşkanı seçimini ise halk yapmıştır. Başkanlık sisteminde de halk 28 Mayıs 2023’le birlikte iki kez cumhurbaşkanı seçimi yapmış olacaktır.

Dolayısıyla 14 Mayıs seçimi 22. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu olmuştur. Bugün (28 Mayıs günü) ise 22. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yapılıyor.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan için 2023 Mayıs seçimlerinde “13. Cumhurbaşkanı olarak seçilecek” şeklinde yapılan paylaşımlar hatalıdır.

Çünkü Cumhurbaşkanı olan isimler üzerinden bakarsak Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı olarak 28 Mayıs seçimini kazanmış olur.

Yani 22. cumhurbaşkanı seçimini,

20. (10 Ağustos 2014) ve

21. (24 Haziran 2018)

cumhurbaşkanı seçimlerinde olduğu gibi 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, demek gerekir.

Ayrıca 2018 seçimlerden sonra YSK’nın TBMM’ye yazısında 13. Cumhurbaşkanı ibaresi geçmişti, TBMM düzeltilmesini istemişti.

Aslında adı Cumhurbaşkanı da olsa teknik olarak Başkan seçtiğimiz için 2023 Mayıs seçimleri “2. Başkanlık Seçimi”dir.

Eğer Cumhurbaşkanı seçimi sayısı üzerinden gidilecekse

2023 Mayıs seçimleri

“22. Cumhurbaşkanlığı seçimi”dir. Bu seçimi de kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs seçimini de kazandı, demek doğru anlatımdır.