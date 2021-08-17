Uçurtma Avcısı ve Bin Muhteşem Güneş kitaplarının yazarı: Afganistan’ın kadınları terk edildi

Neden, nasıl geldiler, ne istiyorlar?

Uçurtma Avcısı ve Bin Muhteşem Güneş kitapları ile dünyaca ünlü bir yazar haline gelen Afgan asıllı ABD’li yazar Khaled Hosseini, Afganistan'da yaşananlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hosseini, Twitter’da şunları kaydetti: “Afganistan’ın kadınları ve kızları terk edildi. Peki ya hayalleri, umutları? Yirmi yıldır uğruna savaştıkları haklar? Kırk yıldır barışı arayan bir halkı terk edemeyiz. Afgan kadınları, kilitli kapılar ve perdeler arkasında tekrar çürütülmemeli.”

Hosseini, Afgan halkının bunu hak etmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Başkan (Joe) Biden temel soruya cevap vermedi. ABD, gelmekte olan insani krizle ilgili ne yapacak? Geride bırakılan erkek, kadın ve çocukları kim koruyacak?“

AFGAN KADINLARI'NIN TALİBAN YÖNETİMİNDEKİ HALİ

Radikal İslamcı Taliban, 90’lı yıllarda şeriat kanunları altında kadınlara ve kız çocuklarına sıkı yasaklar getirmişti.

Kadınların yanında bir erkek olmadan ve saçlarını ve bedenini saklayacak şekilde tamamen örtünmeden evden çıkması, siyasete atılması ya da kamusal alanda konuşması yasaklandı.

Sağlık çalışanlarının tamamen erkeklerden oluşması nedeniyle yanında bir erkek olmadan kadınların sağlık hizmetlerine erişmeleri de mümkün değildi.

Afgan kadınları şimdi dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyor.