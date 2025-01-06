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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Uçurtmanın Kuyruğu' Ataşehir'de

        'Uçurtmanın Kuyruğu' Ataşehir'de

        İBB Şehir Tiyatroları'nın,'Uçurtmanın Kuyruğu' oyunu 7 Ocak Salı günü saat 15.00 ve 20.30'da İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 00:27 Güncelleme: 06.01.2025 - 00:27
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        'Uçurtmanın Kuyruğu' Ataşehir'de
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında “Uçurtmanın Kuyruğu” oyununu Ataşehir seyircisiyle buluşturuyor. Savaş Dinçel’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği “Uçurtmanın Kuyruğu” 7 Ocak 2025 Salı günü saat 15.00 ve 20.30’da İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkacak.

        Çocukluğu babası tarafından otoriteyle bezenmiş, sıkı bir disiplinle yetiştirilmiş, bu disiplin ve otorite kendisi için saplantıya dönüşmüş bir adam, hayatına son vermeye karar verir. İntihar mektubunu yazıp bitirdiği an kapı çalar. Karşısında ilk defa gördüğü, tanımadığı bir misafir vardır. Gelen adam hayatına ve tüm çocukluğuna dair her şeye hakimdir. Zaman geçtikçe sohbet ilgi çekici bir hal alır. Etkileyici bir iç hesaplaşma başlar. Oyunda Gün Koper, Ali Yoğurtçuoğlu rol alıyor.

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        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Uçurtmanın Kuyruğu
        #savaş dinçel
        #Barış Dinçel
        #tiyatro
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