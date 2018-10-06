Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesi Doğancı Barajı Keles yolu mevkisinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; gece saatlerinde alkol içtiği iddia edilen Vedat S. (52) tuvaletini yapmak isterken 150 metre yükseklikten Doğancı barajına yuvarlandı. Yanında bulunan arkadaşları Vedat S. düşünce sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler uçurumdan yuvarlanan 52 yaşındaki Vedat S.'yi kurtarmak için nefes kesen bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler yaralı şahsın yanına halat yardımı ile ulaştı. Talihsiz adam yaklaşık 2 saatin sonunda sedye ile düştüğü uçurumdan kurtarıldı.

Vedat S. olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayrıca hastaneye kaldırılan Vedat S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.

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