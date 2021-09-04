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Haberler Dünya Asya-Pasifik UÇUŞ BAŞLADI! Son dakika: Kabil Havalimanı'nda ilk iç hat uçuşu yapıldı! - VİDEO HABER
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Kabil Havalimanı'nda sıcak gelişme!

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban güçlerinin kontrolünde bugün öğle saatlerinde ilk iç hat uçuş seferi gerçekleştirildi. Yolcu uçağı, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan havalanıp Mezar-ı Şerif kentine gitti

UÇUŞ BAŞLADI! Son dakika: Kabil Havalimanı'nda ilk iç hat uçuşu yapıldı! - VİDEO HABER
Kabil Havalimanı'nda sıcak gelişme!
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AA

Afganistan'da Taliban’ın, Kabil Havalimanı'nda kontrolü ele geçirmesinden sonraki ilk iç hat uçuş seferi bugün öğle saatlerinde gerçekleştirildi.

YOLCU UÇAĞI MEZAR-I ŞERİF'E GİTTİ

AA'da yer alan habere göre ilk iç hat uçuşunu gerçekleştirecek olan yolcu uçağı, Mezar-ı Şerif'e gitmek üzere Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı.

PAKİSTAN UÇAĞI KABİL'E İNDİ

Öte yandan havalimanında bugün bir gelişme daha yaşandı.

Bu uçuştan yaklaşık 2 saat önce ise Pakistan Havayolları'na ait PA-9834 numaralı uçağın, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptığı görüldü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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