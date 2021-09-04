Kabil Havalimanı'nda sıcak gelişme!

Afganistan'da Taliban’ın, Kabil Havalimanı'nda kontrolü ele geçirmesinden sonraki ilk iç hat uçuş seferi bugün öğle saatlerinde gerçekleştirildi.
YOLCU UÇAĞI MEZAR-I ŞERİF'E GİTTİ
AA'da yer alan habere göre ilk iç hat uçuşunu gerçekleştirecek olan yolcu uçağı, Mezar-ı Şerif'e gitmek üzere Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı.
PAKİSTAN UÇAĞI KABİL'E İNDİ
Öte yandan havalimanında bugün bir gelişme daha yaşandı.
Bu uçuştan yaklaşık 2 saat önce ise Pakistan Havayolları'na ait PA-9834 numaralı uçağın, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptığı görüldü.
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