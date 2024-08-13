UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu tek maçla başladı
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Moldova ekibi Petrocub, deplasmanda Galler'den The New Saints ile berabere kalarak üst tura yükseldi.
Giriş: 13.08.2024 - 23:18 Güncelleme: 13.08.2024 - 23:18
Moldova ekibi Petrocub, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Galler ekibi The New Saints ile berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.
Ligin 3. eleme turunun ikinci ayağı, tek maçla başladı.
Turun ilk ayağında konuk ettiği The New Saints'i 1-0 mağlup eden Petrocub, rövanş karşılaşmasında rakibiyle 0-0 berabere kalarak tur atladı.
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