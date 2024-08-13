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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu tek maçla başladı - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu tek maçla başladı

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Moldova ekibi Petrocub, deplasmanda Galler'den The New Saints ile berabere kalarak üst tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 23:18 Güncelleme: 13.08.2024 - 23:18
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        Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu başladı!
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        Moldova ekibi Petrocub, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Galler ekibi The New Saints ile berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

        Ligin 3. eleme turunun ikinci ayağı, tek maçla başladı.

        Turun ilk ayağında konuk ettiği The New Saints'i 1-0 mağlup eden Petrocub, rövanş karşılaşmasında rakibiyle 0-0 berabere kalarak tur atladı.

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