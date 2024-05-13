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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi finalini Istvan Kovacs yönetecek - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi finalini Istvan Kovacs yönetecek

        Atalanta ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini Romanyalı hakem Istvan Kovacs yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:43 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:43
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        Avrupa Ligi finalinde hakem belli oldu!
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        2023-2024 sezonu UEFA Avrupa Ligi finalini yönetecek hakemler açıklandı. İtalyan ekibi Atalanta ile Alman takımı Bayer Leverkusen 22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'da Dublin Arena'da karşı karşıya gelecek.

        Zorlu karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ile Mihai Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Ivan Kruzliak olacak. VAR koltuğunda Pol van Boekel, AVAR'da Catalin Popa görev alacak.

        39 yaşındaki Istvan Kovacs, Roma ile Feyenoord arasında oynanan 2022 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini yönetmişti. Rumen hakem ikinci kez kulüp düzeyinde UEFA organizasyonunda final yönetecek.

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