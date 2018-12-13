UEFA Avrupa Ligi grup maçları bu hafta oynanacak karşılaşmalar ile sona erecek. Temsilcilerimizden Galatasaray, Fenerbahçe son 32 turuna kalmayı garantilerken, Beşiktaş'ın kaderi ise oynayacağı son maçın ardından belli olacak. Akhisarspor tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmadı. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri kimler?
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kalan takımlar belli oluyor. Avrupa Ligi'nden üst tura çıkan 24 takımın yanı sıra aralarında Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım mücadele edecek.
Avrupa Ligi kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te çekilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bu kura çekimi ile belli olacak. Beşiktaş da grubundan çıkmayı başarırsa, üç temsilcimiz kura çekiminde rakiplerini bekleyecek.
Akhisarspor ise son maçlar öncesi üst tura çıkma şansını yitirdi
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek olan kura çekimini, UEFA Avrupa Ligi'nin Türkiye yayın haklarına sahip olan beIN Sports'un naklen yayınlaması bekleniyor.
TEMSİLCİLERİMİZİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi D grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, son 32 turunda seri başı olmadığı için kura çekiminde Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren takımlardan biriyle eşleşecek. Fenerbahçe ise grubunu 2. sırada bitirmeyi garantilediği için grup liderlerinden biriyle eşleşecek. Beşiktaş'ın ise son maçın ardından rakibi belli olacak.
İşte, muhtemel rakiplerimiz;
Chelsea
Arsenal
Napoli
Inter
Zenit
Valencia
Benfica
Salzburg
Dinamo Zagreb
Dinamo Kiev
Eintracht Frankfurt
Not: Fenerbahçe, aynı grupta bulunduğu ve grubu lider bitiren Dinamo Zagreb ile eşleşme durumu olmayacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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