UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması, 8. haftada oynanan 18 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun 8. haftasında Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax'a 2-1, Beşiktaş ise aynı ülkeden Twente'ye 1-0 mağlup oldu.

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından Galatasaray 14'üncü ve Fenerbahçe 24'üncü olarak play-off'lara kaldı, 28'inci sırayı alan Beşiktaş ise elendi.