UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli olurken, çeyrek final rövanş karşılaşmalarının en iyi 11'i de açıkladı. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Villarreal'i 2-0 ile geçen Valencia'dan 4 futbolcu yer alırken, Benfica'yı evinde 2-0 yenen Eintracht Frankfurt'tan 3, Chelsea'den ve Slavia Prag'da da 2 futbolcu listeye girdi. Açıklanan listeye göre haftanın 11'i şöyle:

"Neto (Valencia),Da Costa (Eintracht Frankfurt),Diakhaby (Valencia),Hasebe (Eintracht Frankfurt),Lato (Valencia),Soucek (Slavia Prag),Paroje (Valencia),Sevcik (Slavia Prag),Kostic (Eintracht Frankfurt),Pedro (Chelsea),Giroud (Chelsea)."